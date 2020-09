SIDI ALI (MOSTAGANEM) : Le bord de la forêt ‘’Chouachi’’ submergé par les ordures

L’aménagement de la forêt "Chouachi», située dans la commune de Sidi Ali à 60 km du chef lieu de Mostaganem, peut représenter un grand apport au pôle touristique de la wilaya, elle a tout pour contenir un parc d'attraction et de loisirs pour le bien-être du citoyen. Cet espace, est couvert par un écosystème floristique parsemé de pins d'Alep et maritimes, il mérite autant d'égards et d'attention de la part des pouvoirs publics. Beaucoup de promeneurs, de sportifs et des familles en quête d'air pur rêvent de s'y rendre à longueur d'année pour se rafraîchir et fuir le vacarme et le stress de la ville. Plusieurs citoyens regrettent que l'endroit ne soit pas doté de structures d'accueil et autres commodités, tel : les espaces de jeux et de loisirs pour enfants. Malgré la présence d’une bonne situation sécuritaire, cette magnifique forêt a subi plusieurs actes de délaissement, vue que d’innombrables bouteilles en plastique jonchent le sol sur la bordure de la route et à l’intérieur de la forêt. A cela s’ajoutent les déchets ménagers éparpillés dans les parages de cette belle forêt verdoyante, ce qui a déformé son paysage au grand désarroi des citoyens notamment, des habitants de la région. Ces derniers lancent un appel à l’adresse des autorités concernés afin de mettre en valeur ce site forestier par son aménagement. Notons que chaque année, les mêmes scènes, de volontaires et d’agents des services communaux nettoyant, les forêts se répètent. Simultanément, on fait appel à des bénévoles, des jeunes, des scouts musulmans et également certaines associations pour nettoyer des rivages souillés de déchets par la faute de citoyens aux comportements inciviques.