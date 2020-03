SIDI ALI (MOSTAGANEM) : La gendarmerie saisit plus de 1950 paquets de cigarettes

De source sécuritaire, via un communiqué émanant du groupement territorial de la gendarmerie de Mostaganem, il a été indiqué qu'une patrouille de la Gendarmerie de Sidi Ali ,a contrôlé un véhicule suspect après l'avoir immobilisé, au niveau de la route nationale N ° 90.La source a précisé qu'il s'agit d'un véhicule du type Renault ,à bord duquel se trouvaient deux (02) personnes et qu'après, une fouille, il a été découvert une quantité de tabac de fabrication locale représenté par 500 paquets de cigarettes de marque "Rym",retrouvée à l'intérieur du coffre. de la voiture. ainsi que 970 flacons d'eau de Cologne bleue et notamment,190 paquets de cigarette de marque "Malboro",50 paquets de cigarettes de marque " LM",60 paquets de cigarettes de marque "Morris" et enfin, 180 paquets de cigarettes de marque "West". La quantité totale de tabac trouvé s'est élevée à 1950 un paquets de cigarettes de diverses marques et origines et représente une valeur financière globale de 392 150,00 dinars. Il s'est avéré que ces produits en question sont détenues sans aucune pièce justificative ( facture) alors que le propriétaire du véhicule et son compagnon exercent une activité commerciale ,sans registre de commerce, En considération de ces fait où les deux personnes sont impliquées dans le commerce illégal, le véhicule utilisé et les marchandises ont été saisies et les deux personnes impliquées dans ce commerce illégal ont été éconduits au siège du Commandement de la gendarmerie pour complément d'enquête.1950 un paquets de cigarettes d'une valeur financière de 392 150 Dinars.