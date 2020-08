SIDI ALI (MOSTAGANEM) : La forêt de "Chouachi" a été la proie d'un incendie

Un incendie s'est déclaré, vers 20 heures 45 minutes dans la forêt " Chouachi" de Sidi-Ali couvrant une aire de 620 hectares de forêt domaniale composée de plus de 60 pour cent de pins d'Alep, une espèce d’arbres de la famille des résineux, facilement inflammable. Durant cet incendie, un vent très fort soufflait à grande vitesse et a contribué à l'attiser et à le propager à travers la surface forestière. A noter que le départ de feu a été vu et signalé par les gardiens vigiles des services des Forêts, lesquels ont donné l'alerte. Celle-ci a abouti à déclencher une mobilisation, quasi-générale, de toutes les forces vives de la région, déjà rompues à l'intervention dans la lutte contre les incendies, à indiqué le Conservateur des Forêts de la wilaya de Mostaganem. La première action d'intervention des autorités locales et des services spécialisés a été d'effectuer le déplacement des populations riveraines, pour leur sécurité, a-t-on appris, par ailleurs. Selon les premières informations, des moyens humains et matériels importants, relevant des services de la Conservation des Forêts et des unités de la protection civile, notamment ceux de Achâacha. Cette énergique intervention a bénéficié de la participation de nombreux citoyens volontaires, parmi les jeunes, de la société civile, des éléments des services sécuritaires et ceux de l'APC .L'incendie a fini par être maîtrisé dès les premières heures de la matinée du jour suivant, mardi 11 août 2020. Aussi, d’après une estimation faite par des responsables des forêts, la surface de forêts détruite serait d'environ 30 hectares à 10 heures 30 minute de la journée d'hier mardi alors, que le bilan des dégâts n'est encore qu'au début de son évaluation. Ce qui est sûr, pour le moment c'est qu'il n'y a aucune perte en vie humaine, à déplorer, fort heureusement. Entre-temps, des enquêtes ont été diligentées pour connaitre les raisons exactes qui ont été à l'origine de cet incendie qui est par ailleurs, suivi minute par minute par le chef de l'exécutif. Rappelons pour mémoire qu'un incendie de ce genre s'est déjà produit en 2016 où une superficie estimée de 62 hectares est partie en fumée.