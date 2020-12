SIDI ALI (MOSTAGANEM) : 2 ouvriers meurent dans une tranchée à la cité des 300 logts

Au cours de la matinée d’hier, lundi 21 décembre 2020, les agents de la protection civile de l'unité secondaire de Sidi Ali, appuyés par ceux de l’unité secondaire de Sidi Lakhdar et l'unité principale de Mostaganem sont intervenus dans une opération de secours, à la suite d’un terrible accident de travail ayant entrainé l'effondrement du sol dans une tranchée de canalisation d'égouts .Celle ci ,de 15 mètres de long et 6 mètres de profondeur se trouve dans la cité des 300 logements de la commune de Sidi Ali où l’effondrement du sol a entraîné malheureusement la mort de deux (02) ouvriers dont l’âge varie entre 47 et 39 ans qui ont été extraits de la bourbe de terre qui les a ensevelis dans la profondeur de ladite tranchée. Dans le même temps, les agents de la protection civile sont également intervenus auprès d’un autre ouvrier de 45 ans qui a été exposé à un état de choc à la suite de cet accident en question. La protection civile a pris en charge et évacué les personnes victimes de cet accident vers le service des ’urgences de l’hôpital de Sidi Ali.