SIDI ALI : Les profanateurs de tombes sont de retour

Tristesse et consternation, apparaissent sur les visages des citoyens de la ville de Sidi Ali face à cet ignoble acte qui a été unanimement dénoncé par la famille révolutionnaire et fermement condamné par toute la population. “Nous appelons, de la manière la plus solennelle qui soit, l’ensemble des autorités afin de prendre la mesure de la gravité de cet acte perpétré contre un cimetière des martyrs. Nous ne pouvons jamais accepter ce genre d’actes » dénoncent déjà les habitants. Certains citoyens pensent que le message est assez clair à première vue : on s’attaque à un symbole national au travers d’une vengeance posthume contre ceux qui ont « osé » libéré le pays. Il y aurait donc des énergumènes qui, non seulement dénient à nos chouhada leur sacrifice, mais feraient en sorte de les sortir violemment de notre mémoire. D’autres pensent que la profanation pourrait être la manifestation de colère d’un groupuscule qui tient à détruire tout sur son passage sans aucune distinction. Or en l’occurrence, il s’agit exclusivement de tombes des martyrs de la révolution qui semblent être ciblées. La question reste donc posée ? Seuls les services compétents pourront nous fournir un jour la réponse. Il reste que ces profanations qui ont tendance à se répéter, doivent être prises très au sérieux par les enquêteurs. Il est également temps de sensibiliser sur ces actes de vandalisme qui nuisent tant à la mémoire de nos martyrs.