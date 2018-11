SIDI ALI : Des citoyens réclament l’éclairage public et l’aménagement urbain

Les citoyens de la cité ‘’Sidi Bakhti’’, relevant de la commune de Sidi Ali, déplorent énormément les dures conditions d’existence au sein de ce lieu où tout semble manquer. En ce sens, le président de l’association de quartier, M.Kassar Bensalem, s’est rendu au siège du journal, muni d’une lettre adressée au wali de Mostaganem, pour lui faire part des doléances des habitants de la dite cité. Ce dernier souligne, que la cité est composée de plus de 800 âmes, représentant quelque 200 familles, souffrant du manque flagrant de l’éclairage public, et de routes goudronnées. Le président de l’association mentionne à ce sujet, qu’en hiver , les pistes de la cité sont inondées par les eaux pluviales qui les transforment en mares boueuses suite au manque d’avaloirs, alors qu’en été, elles deviennent si poussiéreuses et restent à l’origine de tant de maladies, et plus particulièrement, elles génèrent des allergies pour les personnes sensibles . Il ajoute également l’absence de l’éclairage public et le recours par certains particuliers à l’embranchement anarchique en énergie électrique, de par la présence d’une multitude de câbles pendus partout, pouvant exposer les passants et surtout les enfants aux risques d’électrocution. Cette pratique illicite a fini par provoquer une forte baisse de la tension électrique. Quant au manque de l’éclairage public, il a fini par causer tant d’autres désagréments aux citoyens, les obligeant de rentrer chez soi si tôt et ne point pouvoir quitter tôt leurs foyers, à cause de l’obscurité. Face à cette déplorable situation, les citoyens de cette cité, interpellent le wali, pour une meilleure prise en charge de leurs doléances.