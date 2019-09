SIDI ALI : Commémoration de la bataille de Sidi Zeggaï

Cette bataille a été conduite, en effet, par le chahid Mohamed Daoud, dit :« sy Mohamed el Djebli ». Elle a duré 3 jours et a couté de lourdes pertes en matériel et en vies humaines à l’ennemi ; du côté des Moudjahidine, 32 martyrs ont été enregistrés, dont leur chef « Sy Mohamed Djebli ». A ce sujet, le directeur du musée du Moudjahid, de Sidi Ali, Hadj Kiès dira que : « la bataille de El Kechakcha a commencé les 14,15 et 16 septembre 1956 dans ce qu’on appelle douar Echayeb. Au départ, ce ne fut qu’un simple accrochage, précise M.Hadj Kiès qui ajoute que le martyr sy mohamed Djebli, originaire de la Wilaya I de Tlemcen, a été affecté par le haut commandement de l’historique Wilaya V, vers la zone du Dahra dans une mission qui avait deux buts précis. D’une part, il devait combler le vide laissé par la perte du chahid Benabdelmalek Ramdane, tombé au champ d’honneur, le 4 novembre 1954,à l’aube du déclenchement de la glorieuse révolution .D’autre part, le chahid sy mohamed el Djebli avait aussi pour mission de débarrasser la région de Sidi Ali de l’administrateur colonial, Raymond Choiral, provocateur et belliqueux personnage impitoyable envers les populations autochtones » .Cette commémoration est un autre événement marquant au niveau de cette partie de l’Est Mostaganemois qu’est la région du Dahra .Aussi, c’est en des termes, pleins d’émotions, que ce devoir de mémoire, et d’hommages, en direction d’un célèbre combattant et aux Chouhada, est venu rappeler les souvenirs de la sombre période de la colonisation .Gloire à nos martyrs !