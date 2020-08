SIDI AHMED (SIDI BEL ABBES) : Les citoyens ferment la RN°14 et dressent une tente

Après les mouvements de protestation observés à plusieurs reprises, par les habitants de Benachiba Chélia et ceux de Louza, réclamant de l'eau potable, aujourd’hui ce mouvement a changé de cap. Ce sont des dizaines de citoyens de Sidi Ahmed, petite et paisible localité relevant de la même daïra de Ténira, 26 km au sud de Sidi Bel Abbès qui ont bloqué la RN14 et toutes les issues. Les protestataires, en majorité des jeunes, exprimant leur courroux, n’ont cessé de réclamer la présence du wali ''qui, ont-ils lancé, malgré les nombreux mouvements de protestation, n’a jamais daigné venir en visite pour s'enquérir de la situation sociale que traversent les 3 localités en cette période pandémique. ''Nous faisons face au manque de lots à bâtir, de logements, l’eau potable et aux détournements de fonciers agricoles, déclarent des représentants du mouvement en question, qui exigent la présence immédiate du premier responsable de la wilaya; sinon la route ne serait jamais réouverte.