SIDI ABDELMOUMEN (MASCARA) : Raccordement de 910 foyers au gaz naturel

Pas moins de 910 foyers viennent d’être raccordés au réseau de gaz de ville au niveau des douars Belkheir et Baghdad relevant de la commune de Sidi Abdelmoumen dans la daïra de Mohammadia. La mise en service du réseau s’est déroulée, en présence du wali de la wilaya, M. Abdelkhalek Sayouda et des autorités locales et militaires. Le premier raccordement de 400 foyers au douar Belkheir a coûté à l'Etat plus d'un milliard 113 millions de centimes et une participation de chaque famille de 27.844،85 dinars pour un réseau d'une distance de 58 km. Tandis qu'une enveloppe d'un milliard 175 millions de centimes environ a été allouée au second projet concernant le raccordement de 510 foyers, au douar Baghdad, sur une distance de 10,55 km, et une participation de chaque famille estimée à 34.174,30 dinars. Lors de la cérémonie de mise en service qui s’est déroulée dans une ambiance de fête, le wali de Mascara, a annoncé que le programme comprend le raccordement de 14 mille foyers au réseau du gaz naturel, portant le taux de raccordement d'ici la fin de l'année en cours à 80%.