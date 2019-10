SIDERURGIE A BETHIOUA (ORAN) : Complexe Tosyali, 3ème producteur au monde

Avec trois opérations d'exportations à partir des deux ports de Mostaganem et d'Oran, l'usine du fer d'acier et du rond à béton vient d'exporter durant le premier semestre 2019 de l’acier avec une valeur ajoutée d'exportation de 150 millions de Dollars. La société 100% de droit algérien basée à Béthioua (Est d’Oran) "Tosyali", spécialisée dans la production sidérurgique vient d’achever une opération d’exportation de 155000 tonnes de rond à béton vers les trois grands pays, notamment les États-Unis, la Belgique et le Canada , nous a affirmé jeudi dernier, Mr Azzi Ramzi, Directeur commercial international lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'administration de l'usine. Il s’agit de la 3ème opération d’exportation de rond à béton de ce complexe sidérurgique à destination des Etats-Unis d’Amérique. Elle a été entamée tout dernièrement pour être achevée cette fin de semaine, nous a indiqué notre même interlocuteur. Dirigée à partir du port de Mostaganem, cette opération a consisté en l’exportation de 150000 tonnes, la première production de rond à béton d’une longueur de 18 mètres, pour un montant de plus de 150 millions de dollars. Elle est répartie entre 75.000 tonnes à destination du port de Houston, 30.000 tonnes vers le port de la Belgique et 50.000 tonnes vers le Canada .Créé par un statut en 2007 et entré en exploitation en 2013, le complexe sidérurgique de Tosyali, dont l'investisseur est un opérateur turc spécialisé dans la production et la maintenance pour une durée déterminée , est composé de trois phases, dont la production totale est estimée à 2,6 millions de tonnes en 2018 pour passer à 3 millions de tonnes en 2019, selon ses prévisions. Il emploie quelque 2847 travailleurs dont 300 ingénieurs avec une moyenne d'âge de 30 ans, selon la déclaration du DRH, Habib Ali, et couvre une importante partie de la demande nationale en matière de rond à béton et de fil de machine. Tous les travailleurs recrutés sont issus de la wilaya d'Oran avec 2398 ouvriers, 835 ouvriers de Béthioua et 449 ouvriers hors wilaya, selon les postes d'emplois et la spécialité. Concernant les commandes, tout passe par le canal bancaire nous a indiqué le DFC Matili Abdellah, du fait que le chiffre d'affaires est déclaré, nous a-t-il affirmé.