SIDA : Les malades recevront leurs médicaments par ambulances

L’approvisionnement en médicaments des personnes atteintes de Sida est assuré par ambulances ou via les applications de VTC (voiture de transport avec chauffeur), une initiative pour protéger cette catégorie vulnérable des effets du Covid-19, a indiqué Fatma-Zohra Zemit, infectiologue à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses « El-Hadi Flici » (Ex El-Kettar). Dans le cadre de cette initiative, il a été convenu avec les spécialistes des maladies infectieuses des autres établissements hospitaliers, particulièrement ceux situés à la périphérie d’Alger d’assurer « la livraison des médicaments aux sidéens par ambulance, pour ce qui est de la capitale et des wilayas limitrophes », a déclaré le Dr Zemit à l’APS. Pour les malades habitant des régions éloignées, les médicaments sont livrés via les moyens de transport utilisant les nouvelles applications. Les 3.000 malades sont approvisionnés en médicaments pour une période de trois (03 mois), après vérification de leurs adresses, en collaboration avec les associations activant dans le domaine et la pharmacie de l’hôpital d’El Kettar, selon la spécialiste qui précise que le recours à cette nouvelle formule visait à éviter aux malades le déplacement suite au confinement instauré dans plusieurs wilayas en raison de la propagation du Covid-19.