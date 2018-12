SIDA EN ALGERIE : 12.000 cas recensés depuis 1985

“Nous avons enregistré depuis 1985 au 30 septembre 2018 un chiffre cumulé de 12.083 cas de VIH/SIDA, avec une moyenne de 700 à 800 cas annuellement”, a précisé dans une déclaration à l’APS, la sous-directrice des maladies prévalentes et de l’alerte sanitaire au ministère de la Santé, Dr. Samia Hammadi. Elle précisera, par ailleurs que 1.880 des personnes sur les 12.083 présentaient des cas de SIDA contrairement aux autres séropositives, expliquant que ces 1.880 personnes sont celles qui se sont faites dépister tardivement, rapporte l’agence officielle. La maladie est autant répandue chez les hommes que les femmes, même si elle est légèrement élevée chez l’homme, alors qu’auparavant elle touchait trois hommes contre une femme, a fait savoir Dr. Hammadi, relevant que la catégorie la plus touchée est les jeunes âgés de 20-35 ans. Pour Dr. Hammadi, ces actions de sensibilisation en faveur de la jeunesse notamment “est très importante pour permettre de découvrir les moyens de prévention contre cette maladie”, ajoutant que le dépistage est assuré gratuitement à travers les 15 centres de prise en charge de l’infection au VIH/SIDA. “Le médicament est gratuit et dès que le séropositif est détecté, il est pris en charge”, a-t-elle fait savoir.