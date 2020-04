SID ALI : Un tunnel désinfectant intelligent à l’hôpital

Voilà un autre exploit qui s'ajoute aux palmarès des succès réalisés par les génies algériens qui semblent trouver le déclic qui leur permet d'agir et de réfléchir à s'adapter aux situations difficiles même avec les moyens du bord. A Sidi Ali ,et dans le cadre de la lutte contre la prolifération du virus , l’établissement hospitalier" Hamadou Hocine" a bénéficié d'un tunnel désinfectant intelligent ,réalisé par des jeunes citoyens bienfaisants ,sous la houlette de la cellule de crise qui suit les évolutions et veuille sur la santé des habitants. Le premier administrateur de Sidi Ali ,en l'occurrence ,monsieur ,le chef de la daïra a félicité les initiateurs et a tenu à remercier les généreux bienfaiteurs qui ont contribué à la réalisation de ce tunnel et aux exécuteurs du projet cité "tunnel désinfectant" ,le chef de la daïra a profité de l’occasion pour rappeler les citoyens des précautions à prendre afin d'éviter la contamination surtout le respect des conditions du confinement préconisé par les conseils des spécialistes de la santé . Cette invention montre, une autre fois, la capacité et l'aptitude des intellectuels algériens , qui contiennent sans aucun doute des énergies potentielles importantes par lesquelles ,ils peuvent innover et lever le défi pour parvenir au niveau des missions qui leurs confiées . Il est indispensablement nécessaire d'encourager ces initiatives plus que jamais car nos jeunes ont prouvé à travers ces actes leur disponibilité et leur savoir-faire indiscutables.