SI-HAOUES (TIARET) : Un mort et deux blessés dans une collision

Ce lundi 11 juin 2018 et à quelques minutes seulement du moment de l’Iftar, la RN 40 dans son tronçon à l’entrée de la localité de Si-Haoues relevant de la commune de Sebaine (daïra de Mahdia),distante du chef-lieu de wilaya de près de 37 km; a été le théâtre d’un tragique accident reflété par une collision de deux véhicules légers de marque "clio" où le chauffeur, un jeune âgé de 31 ans occupant l’une des deux voitures a trouvé la mort sur le coup tandis que deux autres jeunes âgés respectivement de 22 et 31 ans ont été évacués vers les urgences de l’hôpital "youssef Damerdji" et eu égard à la gravité de leurs blessures, sont gardés sous étroite surveillance médicale, apprend-on auprès d’une source généralement bien informée qui ajoute que le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital et une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale territorialement compétents.