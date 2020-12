SFISEF (SIDI BEL-ABBES) : 6 arrestations et saisie d’alcool et armes blanches

Les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire de Sfisef, 30 km à l'est de Sidi-Bel Abbès, ayant agi énergiquement à des renseignements parvenus à leurs services et qu'ils ont traités judicieusement, ont réussi à démanteler un réseau dangereux de malfaiteurs, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques de la Sureté de wilaya du chef-lieu de wilaya. Lors de ce coup de filet, les policiers ont mis la main sur 6 individus âgés entre 24 et 45 ans, accusés de formation d'association de malfaiteurs, détention de drogue et de psychotropes ainsi que de port d'armes blanches prohibées, de toutes marques, ajoute le communiqué. Dans la même optique, ils ont donc procédé à la saisie de plusieurs armes blanches, de 246 comprimés et 732 unités de boissons alcoolisées.Toutes les dispositions judiciaires ont été entreprises à l'encontre des mis en cause avant leur présentation, conclut le communiqué.