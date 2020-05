SEULEMENT 4 WILAYAS DECONFINEES : Le gouvernement maintient le confinement jusqu'au 13 juin

La même source ajoute qu’ "Après consultation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire sur l’évolution de la situation épidémiologique liée au Coronavirus (Covid-19) et après accord de Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad a pris les décisions suivantes : 1/ La levée totale du confinement pour les Wilaya de Saïda, Tindouf, Illizi et Tamanrasset. Cette décision est motivée par les résultats favorables enregistrés au niveau de deux (02) indicateurs : Cette décision est motivée par les résultats favorables enregistrés au niveau de deux (02) indicateurs: la stabilisation du nombre de nouveaux cas décompté à quinze (15) jours d’intervalle (11 mai et 26 mai 2020) et le taux de reproduction ou Ro qui est intérieur à 1 (Ro 3). Ces indicateurs constituent des objectifs qui peuvent être atteints par d'autres wilayas en fonction du degré d'observance des règles et consignes sanitaires. Cette mesure de levée totale du confinement est accompagnée du maintien du dispositif d'encadrement sanitaire strict au niveau de ces wilayas avec le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée et la recherche active et systématique des sujets contacts en cas de contagion, afin de rompre rapidement la chaine de transmission du Coronavirus Covid-19, comme cela est pratiqué depuis le début de la pandémie. 2/ L'application d'un confinement partiel à domicile, de 17 heures jusqu'au lendemain à 7 heures du matin, applicable aux wilayas de Batna, Béjaia, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou Arreridj, Tipaza et Ain Defla et ce, pour une période de quinze (15) jours, applicable à compter du samedi 30 mai jusqu'au samedi 13 juin 2020. 3/ La prorogation, pour le reste des wilayas, du confinement partiel à domicile de 19h00 jusqu'au lendemain à 7h00 du matin pour une période de quinze (15) jours, applicable à compter du samedi 30 mai jusqu'au samedi 13 juin 2020. Le Gouvernement appelle les citoyens et les citoyennes à poursuivre les efforts déployés en matière de respect des mesures d'hygiène, de l'obligation du port de masque de protection, de distanciation sociale et de l'ensemble des mesures barrières édictées par l'autorité sanitaire à l'effet de contribuer à la rupture de la chaine de propagation du Covid-19.