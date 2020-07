SETIF : Une septuagénaire repêchée d’un puits

Les sapeurs-pompiers de l’unité d’El Eulma (Sétif), appuyés par des membres du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) de l’unité principale de la protection civile, sont intervenus pour sauver une femme âgée de 75ans, tombée dans un puits artésien au village Boudjenada dans la commune de Guelta Zarga à la daira d’El Eulma (27km à l’Est de Sétif), a indiqué, jeudi, le chargé de communication à la direction locale de ce corps constitué. La victime a été extirpée saine et sauve du puits de 40cm de diamètre et 40 mètres de profondeur, après 1h30 d’intervention de l’équipe de secours, a précisé le capitaine, Ahmed Lamamra relevant que la victime a été examinée sur place par l’équipe médicale des pompiers avant son évacuation vers l’hôpital El Khatir Srob d’El Eulma. La protection civile a mobilisé tous les moyens nécessaires pour cette opération compliquée, a ajouté le même responsable. Le chef de l’exécutif local, Mohamed Belkateb s’est déplacé, sur le lieu de l’accident, pour s’enquérir de la situation et les moyens mobilisés pour porter secours à la septuagénaire, a-t-on noté. Cette situation ressemblait à celle du jeune Ayache Mahdjoub de M’sila, qui était tombé dans la conduite d’un puits artésien en 2018, a rappelé le chargé de communication de la protection civile.