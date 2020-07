SETIF : Une infirmière succombe au covid-19 à Ain Kébira

Une infirmière, en poste à l’établissement public hospitalier de santé de proximité (EPSP) de la commune d’Ain El Kébira (27km au nord de Sétif), est décédée la nuit du mercredi à jeudi suite à une infection au nouveau coronavirus, selon des responsables du secteur, cités par l'agence APS. Agée de 48 ans, l’infirmière est décédée au service de réanimation du CHU Mohamed Abdennour Saâdna où elle avait été admise mardi après la dégradation de son état de santé, a-t-on souligné de même source. La défunte qui sera inhumée après la tenue d’un rassemblement de recueillement à sa mémoire et l’accomplissement de la prière mortuaire dans la cour du CHU, se trouvait au premier rang de la lutte contre le coronavirus depuis son apparition dans la wilaya, selon la même source. Ce décès est le second en 24 heures dans les rangs des blouses blanches après celui du chef du service des urgences du même CHU, inhumé hier mercredi au cimetière Sidi Hidar de Sétif. Le directeur de la santé et de la population de wilaya de Sétif, Salim Rekam, avait fait état dimanche, dans une déclaration à l’APS, de 155 cas de la Covid-19 enregistrés parmi les personnels du secteur de la santé.