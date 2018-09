SETIF : Un jeune arrêté pour avoir filmé et "uriné" sur une fille

Les habitants de la ville de Sétif sont sous le choc, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant un homme “ uriner ” sur une fille du quartier la Pinède. La scène est d’une extrême humiliation et vulgarité et a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. Une jeune fille habitant le quartier de la Pinède, dans la ville de Sétif, a été sauvagement agressée et humiliée par un homme, qui l’avait droguée, avant de se filmer en train d’uriner sur sa victime. Selon le site d’Ennahar, l’auteur présumé de cet acte odieux, un jeune homme âgé de 21 et répondant aux initiales “R. Islam”, a été arrêté par les forces de la sûreté. Après la diffusion de cette vidéo d’une extrême vulgarité, le mis en cause avait pris la fuite, notamment après les menaces des membres de la famille de la victime, qui voulaient venger leur fille humiliée et agressée. Selon le même média, c’est le grand père de la victime qui a déposé plainte auprès des services de la sûreté nationale.