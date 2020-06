SETIF : Un bébé de 15 mois succombe au coronavirus

Un bébé de (15 mois) décédé de la maladie Covid-19, dans la wilaya de Sétif, commune d’Aïn Roua, au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya, rapporte une source médiatique. En effet, il s’agit d’un nourrisson, qui a été hospitalisé, à l’hôpital Saïd-Aouamri de Bougaâ depuis le début du mois de juin, il présentait une forme grave d’infection au coronavirus, sachant que les parents du bébé ont été testés positifs au Covid 19. Selon la même source, l’enfant a rendu l’âme au service de pédiatrie l’hôpital Saïd-Aouamri de Bougaâ, et ce à cause du manque flagrant des lits en réanimation au niveau des structures de la wilaya qui connais une hausse importante de nombre des cas infectés par la pandémie, avec 16 cas enregistrés lors des dernières 24 heures, la wilaya compte désormais 695 cas confirmés depuis l’apparition de la pandémie sur le sol algérien, elle est actuellement la 3e wilaya la plus touchée derrière Blida et Alger.