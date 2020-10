SETIF : Relance de la pénétrante autoroutière Djendjen-El Eulma

Le wali de Jijel, Abdelkader Kelkal, a révélé, jeudi, le recours à une "nouvelle méthodologie" pour résoudre les problèmes rencontrés dans la réalisation de la pénétrante autoroutière Djendjen (Jijel)-El Eulma (Sétif). Lors d’une rencontre consultative, tenue dans la salle des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya (APW), en présence de tous les acteurs du projet, ce responsable a souligné "la nécessité de sortir de la situation dans laquelle ce projet structurant s’est enlisé et d’œuvrer à surmonter tous les obstacles et les difficultés pour le relancer". Pour leur part, les représentants des entreprises en charge de la réalisation (la Société italienne Rizzani, la Société turque Mapa et Sapta), ont imputé dans leurs interventions le retard dans la livraison du projet, fixé à 72 mois à compter de la date du 7 mars 2014, à plusieurs entraves, à savoir les études, la difficulté du terrain et du tracé, les créances impayées des entreprises estimées à 7 milliards de DA, en plus de problèmes administratifs concernant une Société de réalisation privée.