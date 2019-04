SETIF : Le ministre des ressources en eau chahuté sur un chantier

Le ministre des ressources en eau, Ali Hamam, a été chahuté et empêché d’accéder hier, à un projet de Cosider dans la wilaya de Setif. Les travailleurs de l’entreprise Cosider ont fermé l’accès du chantier face au ministre et ils ont scandé devant la porte du chantier « Dégage», exprimant leurs refus des membres du gouvernement Bedoui. Ainsi, le ministre Hamam a connu le même sort que plusieurs autres membres du gouvernement, à l’instar de ministre de l’énergie ou celui de l’intérieur il y a quelques jours. Pour rappel, le Wali d’Alger a également été chassé ce matin, lors de sa visite d’inspection sur les lieux de l’effondrement d’un immeuble à la Casbah.aux régions Centre et Est, sera enregistré.