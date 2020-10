SETIF : Lancement de projets de raccordement en gaz et électricité

Le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar a donné le coup d'envoi, à Sétif, de plusieurs projets de raccordement en gaz naturel et électricité, notamment ceux destinés aux populations des zones d’ombre. Lors d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, M. Attar a procédé à l'inauguration du réseau de distribution de gaz naturel au profit de 2.800 foyers relevant de la commune de Tizi N’bechar dans la daïra de Amoucha, située dans la partie nord de la wilaya. Il a également procédé au coup d’envoi des travaux de raccordement en gaz naturel dans la commune de Ouled Sidi Ahmed relevant de la daïra de Ain Oulmene. Ce projet faisant partie du programme de distribution de gaz au profit des populations vivant dans les zones d’ombre. Ainsi, 180 foyers seront raccordés au réseau du gaz naturel dans un délai de 60 jours, dont les travaux de réalisation d’une canalisation de 10 kilomètres ont été confiés à une entreprise locale pour un montant total de 14 millions Da. Selon l’exposé présenté au ministre de l’Energie, le programme de raccordement au réseau électrique et gazier engagé dans le cadre du plan de développement des zones d’ombre touchera 3.545 familles dans la wilaya de Sétif, avec un réseau de plus de 500 kilomètres. Les attributions de marchés ont été effectuées, selon le directeur de l’énergie de wilaya, les 21 et 22 octobre courant. Ce programme comprend des raccordements en électricité, en gaz naturel, en gaz propane et des projets en énergie solaire. Le taux de pénétration en gaz naturel a atteint les 97 % dans la wilaya, faisant de Sétif la première au niveau national.