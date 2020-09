SETIF : Deux dangereux trafiquants de stupéfiants écroués

Deux trafiquants de stupéfiants, dont l’un faisait l’objet de deux mandats d’arrêt, ont été interpellés et arrêtés par les services de la Sûreté de wilaya de Sétif. En effet, selon la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya de Sétif, deux trafiquants de stupéfiants ont été arrêté suite à des renseignements faisant état d’un réseau de trafic de drogue et de psychotrope dans l’un des quartiers de la ville de Sétif. Une enquête diligentée a permis l’identification et l’arrestation des deux prévenus. Suite à un mandat de perquisition du domicile de l’un des mis en cause, les éléments de la Brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants ont saisi 102 grammes de drogues, 176 comprimés psychotropes et un flacon liquide psychotrope ainsi que deux armes blanches qui ont été utilisées contre les forces de police lors de leur arrestation. Une somme d’argent de 6000 DA provenant de ce trafic a été également récupérée. En outre, une procédure judiciaire a été établie à l’encontre des deux coupables pour « détention et trafic de drogues et de psychotropes », « détention d’armes blanches » prohibées avec l’audition de l’un d’eux étant en vue des deux mandats d’arrêt émis contre lui, pour une affaire de viol de deux filles mineures.