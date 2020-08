SETIF : Décès d’un quadragénaire suite à une violente dispute

Un nouveau crime a été enregistré en Algérie. Un homme âgé d’une quarantaine d’années est décédé après qu’une violente dispute a éclaté entre les membres de deux familles dans la wilaya de Sétif. La bagarre a également provoqué la blessure de nombreux individus, rapporte le quotidien arabophone El Bilad. La commune de Beïda Bordj, relevant de la wilaya de Sétif, à l’est de l’Algérie a connu une très violente bagarre entre les membres de deux familles. Tout avait commencé avec une simple dispute à cause des terres agricoles. Mais les choses se sont rapidement envenimées. Les deux groupes se sont alors donnés rendez-vous dans la soirée, munis d’armes blanches et de fusils. Ce qui a donné lieu à de violents affrontements qui ont provoqué la blessure d’au moins quatre personnes et le décès d’un quadragénaire qui est mort sur place, après avoir reçu des coups de fusil à la poitrine. La bagarre a pris fin suite à l’intervention des services de sécurité. Alors que les éléments de la protection civile ont évacué les blessés vers l’hôpital de la ville, la dépouille du défunt a été acheminée vers la morgue de la même structure sanitaire. Par ailleurs, les services de la gendarmerie nationale ont aussitôt ouvert une enquête afin de connaître les circonstances de cette tragédie.