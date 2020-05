SETIF : Arrestation d’un élément de soutien aux terroristes

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, dimanche à Sétif, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), tandis qu'une bombe de confection artisanale a été détruite par un autre détachement à Tébessa, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a arrêté, le 10 mai 2020 à Sétif (5ème Région Militaire), un (01) élément de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre détachement a détruit une (01) bombe de confection artisanale à Tébessa", note la même source. En outre et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région Militaire (RM), cinq (5) camions, cinq (5) véhicules tout-terrain, 81800 litres de carburants et 5,75 tonnes de denrées alimentaires". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Aïn Témouchent et Relizane (2ème RM), huit (8) narcotrafiquants en leur possession 19,6 kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-frontières ont saisi 6680 comprimés psychotropes à El-Tarf (5ème RM)", conclut le MDN.