SETIF : 2314 infractions au confinement en une semaine

Un total de 2314 infractions relatives à la violation du confinement partiel, appliqué dans 18 communes de la wilaya de Sétif, ont été enregistrées depuis son entrée en vigueur la semaine dernière dans le cadre du renforcement des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris mardi auprès des services de la Sûreté de wilaya. "Depuis l'entrée en vigueur le 8 juillet du confinement partiel dans 18 communes de la wilaya de Sétif, il a été procédé à la mise en fourrière de 523 véhicules et 200 motocyclettes'' a précisé à l'APS, le chargé de communication de ce corps de sécurité, le commissaire Abdelwaheb Aissani. Il a dans ce sens indiqué que conformément aux directives de la Direction générale de la sûreté nationale, les services de la police ont intensifié les efforts pour faire respecter les mesures de confinement sanitaire et contribuer à la lutte contre la propagation de la Covid-19. Au cours de la même période, les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sétif sont également intervenus à 60 reprises pour disperser des rassemblements de personnes et des célébrations de mariages engageant dans ce cadre des poursuites légales à l'encontre de 22 personnes pour non-respect des mesures de distanciation sociale, selon le responsable. La sûreté de la wilaya de Sétif œuvre depuis le début de cette crise sanitaire à inculquer la culture du port du masque de protection dans les espaces publics et les lieux commerciaux en multipliant les actions de sensibilisation et de répression des contrevenants aux mesures préventives visant à enrayer la propagation de cette épidémie, a-t-on encore noté.