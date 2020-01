SETIF : 20 personnes victimes d’intoxications alimentaires

Vingt (20) personnes de quatre familles distinctes issues de plusieurs communes de la wilaya de Sétif ont été victimes d'intoxications alimentaires, a indiqué la chargée de communication auprès de la direction locale de la santé et de la population, Rima Boussouar. "L’hôpital d’Ain Oulmène au Sud de Sétif a accueilli sur plusieurs évacuations, 20 personnes âgées entre 2ans et 76ans, issues de la localité d’El Maâdar dans la commune de Guellal et de Salah Bey qui souffraient de douleurs intestinales, et de vomissements après avoir consommé de la pâtisserie, et des plats traditionnels et de la viande blanche", a précisé la même source. La première évacuation arrivée à l’hôpital d’Ain Oulmène était composée de 13 personnes de 2 familles distinctes souffrant de symptômes d’intoxication alimentaire, a souligné la même responsable, précisant qu’une brigade de prévention a été dépêchée sur les lieux et une enquête épidémiologique a été ouverte pour déterminer les causes de cette intoxication et prendre en charge les victimes. Sept (7) autres personnes de 2 familles distinctes âgées entre 10 ans et 76ans ont été également évacuées vers cette même structure sanitaire pour intoxication alimentaire, a-t-on encore noté. Les instances concernées par l’intervention et l’enquête dans ces cas ont été dépêchées sur les lieux pour permettre la prise des mesures qui s’imposent dans ce genre de situation, a ajouté la même source.