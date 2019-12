SESSION ORDINAIRE DE L’APW DE MASCARA : Étude du budget primitif de la wilaya

La session ordinaire de l’APW a été tenue le 10 décembre 2019 au niveau de la salle de réunion de l’APW en présence du wali et du secrétaire général de la wilaya ainsi que les membres de l’exécutif et les chefs de daïra. L’ordre du jour portait sur un seul point, l’étude du budget primitif de la wilaya. Le président de l’APW a ouvert la session après une brève intervention durant laquelle, il a appuyé la protestation du peuple Algérienne contre l’ingérence des pays Etrangers et en particulier l’Union Européenne dans les affaires de l’Algérie qui est une nation souveraine, Comme il s’est félicité de la sage décision du wali d’avoir ajouter un autre quota de 300 aides à l’habitat rural en plus des 100 déjà attribuées et l’attribution de plusieurs opérations supplémentaires au profit de certaines APC comme le curage des Oueds et l’achat de camions et de matériels nécessaires aux urgences, un parc d’urgence pour 30 milliards de cts, l’aménagement des écoles primaires et des cantines pour 4 milliards de cts et affectation d’une somme de 28 milliards de cts pour la DRE pour faire face à d’importantes opérations au profit de certaines communes. Les élus des APC ont été appelés à se mobiliser pour entreprendre les travaux pour répondre aux besoins des citoyens de leur commune respective. L’APW a, d’autre part, fait état de réduction de 25% sur les dépenses téléphoniques et de l’Internet. Dans le budget primitif d’importantes sommes portent sur l’enseignement, la DRE et d’autres secteurs stratégiques.