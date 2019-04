SESSION EXTRAORDINAIRE DU CC DU FLN : L’élection d'un nouveau SG reportée

L'élection d'un nouveau Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN) a été reportée et la session extraordinaire du Comité central maintenue ouverte, a indiqué le président du bureau, Boumahdi Ahmed. Selon les Statuts du parti, la reprise des travaux de la session consacrée à l'élection d'un nouveau secrétaire doit intervenir dans une période de 15 à 30 jours, a précisé M. Boumahdi. L'ouverture des travaux a enregistré de vives tensions et altercations entre les présents au sujet des anciennes figures, ministres et responsables rejetés par le peuple. Des voix se sont élevées pour réclamer l'accompagnement des revendications populaires par un renouvèlement du parti à travers l'élection de personnalités aptes à redorer son blason. Au total douze (12) noms figurent sur la liste préliminaire des candidats au poste de SG, notamment Kharchi Ahmed, Djamel Benhamouda, Ali Seddiki, Mohamed Djellab, Said Bouhadja, Mustapha Mazouzi, Abdelhamid Si Afif, Said Bedaida, Mohamed Djemai, Aboul-Fadl Badji, Hocine Khaldoun et Fouad Sebouta.