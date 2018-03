SES HABITANTS ‘’SE REVOLTENT’’ A ORAN : Absence de structures de base à El-Braya

Au niveau de ce village de plus de 5000 habitants, les routes sont sérieusement détériorées et, par endroits, à la limite de l'impraticable. Le raccordement du village au réseau de gaz de ville tant attendu par les habitants a été malheureusement fort préjudiciable pour le réseau routier. Les entreprises en charge de ces travaux de raccordement au gaz de ville ont laissé les routes parsemées de crevasses et de nid-de-poule, rendant la circulation automobile, d'ailleurs même piétonne, très éprouvante. Les travaux de remise en l'état n'ont pas été engagés et personne ne s'est soucié du tort que cela a pu occasionner aux villageois. «Franchement, la joie de voir enfin nos foyers raccordés au gaz de ville a été de courte durée quand nous nous sommes aperçus que les routes défoncées sont laissées en l'état. Un rêve qui se transforme en cauchemar», se désole un citoyen. Les villageois espèrent que les travaux de réhabilitation de ces routes dégradées seront entrepris très prochainement. Par ailleurs, les habitants de ce village se plaignent de l’absence des structures de bases à l’image d’une polyclinique, un stade de football ainsi qu’une école primaire de 12 classes .Les villageois se plaignent aussi de l'inexistence d'une salle de soins dans leur village, sans ambulance pour les urgences. L'absence de cette infrastructure sanitaire fait endurer le calvaire à la population du village. Les habitants, pour des soins de base, une injection ou une consultation médicale sont contraints de se rendre à la polyclinique du chef-lieu de la commune de Sidi Chahmi.