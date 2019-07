SERVICES METEOROLOGIQUES : Les entreprises invitées à se rapprocher de la station

La wilaya der Mostaganem a connu depuis deux jours un pic de chaleur où la température de l’atmosphère a atteint 40 degrés, voir 50° dans certaines régions comme « Bouguirat » Dans ce contexte ,les entreprises, y compris les propriétaires de bateaux de pêche, ainsi que les agriculteurs , la chambre de l’agriculture, et les ports de pêche sont invités à se rapprocher de la station des services météorologiques de Mostaganem , en vue de recevoir à temps et de façon permanente le bilan météorologique, car il a été constaté que plusieurs entreprises n’accordent désormais aucun intérêt à cela, qu’une fois qu’elles se trouvent confrontées aux difficultés des conditions climatiques, alors la question qui reste posée, pourquoi les entreprises, particulièrement celles qui ont un lien avec des travaux et services maritimes, affichent-elles un tel retard pour signer les accords malgré leur besoin pressant pour l’information des changements météorologiques.