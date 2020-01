SERVICES D'URGENCE ET FEMMES ENCEINTES : Le ministère de la Santé trace une nouvelle feuille de route

Le plan d'urgence relatif à la prise en charge dans les services d'urgence et celle des femmes enceintes auquel a appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors du dernier Conseil des ministres, nécessite une "mobilisation de tous les acteurs" concernés et doit être axé, entre autres, sur le renforcement et le redéploiement des urgences en "moyens humains et matériels suffisants", estime un responsable au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le plan d'urgence à mettre en place concernant la prise en charge des femmes enceintes, doit être axé sur le "renforcement du réseau de prise en charge de la femme gestante, le non refus d'admission des femmes enceintes juste avant l'accouchement, la mise aux normes de toutes les structures d'obstétrique, en matière de locaux, de ressources humaines et d'équipements", a expliqué à l'APS le Dr. Faouzi Benachenhou, directeur des Structures de proximité au ministère. Soulignant l'importance de veiller à la mise en place de l'ensemble des supports, le Dr. Benachenhou a ajouté que ce plan d'urgence doit être axé aussi sur le "développement de la coordination au sein de la Wilaya entre les maternités des différents paliers, de la coordination inter-wilaya et des inspections au niveau local pour évaluer l'état d'application du réseau, ainsi que le maintien de l'état d'engagement des personnels pour le renforcement du réseau et l'implication du secteur libéral dans le réseau".