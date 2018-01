SERVICE NATIONAL : Nouvelles mesures prochainement concernant les insoumis

La direction du service national prendra bientôt de nouvelles mesures concernant le service militaire, concernant les cas d’insoumission a indiqué la revue « El Djeich » dans son numéro 654 du mois de janvier 2018. Pour faciliter la tâche aux jeunes citoyens, la direction du Service national au sein du Ministère de la défense nationale (MDN) est en train de préparer un site web interactif permettant aux jeunes de s’enquérir directement de leur situation vis à vis du Service national. Ce portail est en quelque sorte un guide aux citoyens en quête d’informations sur le Service national. La revue « El Djeich », a également indiqué, qu’à partir de 2022, tout citoyen ayant atteint 25 ans se trouvant en situation irrégulière est déclaré insoumis d’office. Précisant que, les jeunes insoumis, sont fichés et recherchés par les services de sécurité et ne peuvent ni voyager à l’étranger ni postuler à un emploi, comme le stipule l'article 7 de la loi 14- 06 relative au Service national. En définitive, tout citoyen en règle avec les dispositions de la loi est en situation régulière et ceux qui ne s’acquittent pas de leur devoir vis-à-vis du Service national et qui ne présentent aucune justification, se retrouvent en situation contentieuse et deviennent ainsi des insoumis. Cette dernière mesure ne sera toutefois effective qu’à partir de 2022, a précisé la même source.