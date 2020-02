SERVICE NATIONAL : Les jeunes nés en 2001 convoqués pour la visite médicale

Les jeunes citoyens nés en 2001 sont tenus de satisfaire à l’obligation de la sélection médicale conformément à la loi 14-06 du 09 Aout 2014 relative au Service National, a indiqué dimanche le Ministère de la Défense nationale (MDN). Il est porté à la connaissance des jeunes citoyens nés entre le 01 janvier et le 31 décembre 2001, qu’ils sont tenus de satisfaire à l’obligation de la sélection médicale conformément à la loi 14-06 du 09 Aout 2014 relative au Service National. Les jeunes concernés ayant reçu une convocation, sont tenus de se présenter à la date indiquée dans la convocation, au Centre ou au Bureau du Service National de rattachement munis de la convocation, d’une pièce d’identité, d’un certificat de résidence, d’un certificat de scolarité, de deux photos et éventuellement des pièces justifiant leur état de santé. Ceux qui n’ont pas reçu de convocation, doivent la retirer soit auprès de la commune de naissance, soit auprès du Centre ou Bureau du Service National de rattachement. Les jeunes convoqués peuvent déposer, auprès du Centre ou du Bureau du Service National, le jour de la sélection médicale, leur demande de sursis ou de dispense pour soutien de famille. Tout citoyen ne répondant pas à la convocation en vue de subir la sélection médicale sera déclaré apte d’office. Et perdra le droit à la demande de dispense, et sera appelé à satisfaire à ses obligations avec les contingents de sa classe d’âge.