SERVICE NATIONAL : Le MDN répond aux médecins résidents

“30 ans n’est pas un âge où on doit exempter tout le monde”, a lancé dimanche 15 avril, le général-major Mohamed Salah Benbicha, directeur du service national au ministère de la Défense nationale (MDN) lors d’un entretien à la radio algérienne Alger Chaîne 3. Selon lui, les citoyens qui poursuivent des études supérieures “poussées” (dont les médecins et pharmaciens spécialistes) et qui terminent leur cursus à l’âge de 32 ou 33 ans, “restent astreints au service national tant qu’ils n’ont pas un motif qui les dispensent”. L’obligation de passer le service militaire même une fois dépassé l’âge de 30 ans est l’une des plaintes principales du mouvement des résidents en médecine, en grève depuis plus 5 mois. Ils refusent le fait que tout le reste des citoyens sont exemptés lorsqu’ils arrivent à l’âge de 30 ans mais pas eux. A ce sujet et sans évoquer les médecins, M. Benbicha a affirmé que le MDN ne dispense pas automatiquement du service militaire les Algériens qui dépassent 30 ans. “Nous exemptons chaque année des citoyens âgés de 25, 26, 27 ans”, a-t-il indiqué. La régularisation des citoyens ayant dépassé 30 ans concerne généralement ceux qui ont poursuivi des études universitaires. Car d’autres opérations lancées auparavant ont concerné les jeunes âgés de 20 ans ou plus et ayant “achevé ou abandonné leurs études” à cet âge là au plus tard. Des Algériens âgés entre 20 et 30 ans ont bénéficié de cette mesure, comme l’a indiqué M. Benbicha. Lors d’une des réunions entre les représentants du mouvement des résidents en médecine et le ministre de la Santé Mokhtar Hasbellaoui, ce dernier a proposé la déduction de la durée du service militaire (12 mois) de celle du service civil. Une proposition rejetée par le mouvement qui revendique également l’abrogation du caractère obligatoire du service civil.