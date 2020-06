SERVICE NATIONAL : Des députés appellent à amnistier les jeunes insoumis

Des députés de l’assemblée populaire nationale APN, ont demandé au chef de l’État de décréter une amnistie du service national au profit de milliers de jeunes insoumis, nés entre 1990 et 1994, rapporte une source médiatique. En effet, selon la même source, le député du MSP Youcef Adjissa a fait savoir dans une déclaration au quotidien El Khabar, que la demande formulée par les députés de son groupe et d’autres groupes parlementaires intervient en réponse aux multiples requêtes des représentants de cette frange. Plus de 40000 jeunes, parmi cette catégorie, sont donc dans l’attente de l’exemption du service national selon le député. Le député a interpellé le chef de l’État « de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le service national ne soit pas un obstacle devant la vie professionnelle du citoyen, et ce en décrétant leur exemption du service national », lit-on dans la correspondance du MSP citée par le même journal. La député Chouiha Louisa, a appelé, à son tour, le chef de l’État à décréter, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, l’exemption du service national au profit des jeunes âgés de 25 ans et plus, qui ne sont pas encore recrutés ou qui se trouvent en situation d’insoumis.