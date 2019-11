SERIEUSES PERTURBATIONS DANS LA DISTRIBUTION DU BUTANE A TISSEMSILT : Retour des images des longues files d’attente

Les habitants de certains quartiers de la ville de Tissemsilt à l’image de ceux de Sidi Bentamra, des rues Bentammar et Ghalem etc…, sont las d’attendre que l’on fasse un geste pour les sortir de leur isolement et leur sous développement, ils sont aussi désorientés du fait que rien de solide n’a été fait pour désenclaver leurs quartiers, ils font part de carences flagrantes notamment, en gaz de ville jusque la inexistant ou de cette bouteille de butane qui devient à chaque hiver le cauchemar de tout habitant. En effet, ces derniers jours, les habitants qui habitent ces quartiers et la périphérie ainsi que les bourgades enclavées ne savent plus quoi faire devant les difficultés rencontrées quotidiennement quant à l’approvisionnement en gaz particulièrement en cette période de froid. Les concernés par ce grand problème revendiquent depuis quelques jours la disponibilité du gaz butane en nombre suffisant. Quant à la station de distribution au chef-lieu de la wilaya, elle est depuis presque une semaine saturée et devant la rareté du gaz butane, les citoyens sont réduits à guetter à longueur de journée, l’arrivée des camions. Le problème du butane est beaucoup plus ressenti avec ces files qui n’en finissent pas tout au long de la journée. Il est à rappeler que plusieurs quartiers restent dépourvus de gaz de ville, leurs conditions sont déplorables avec les tracasseries de la bouteille de butane et à ce stade, cette dernière qui n’arrive pas en nombre suffisant devient un commerce juteux pour les uns, achetée des dépôts Naftal de Tissemsilt, elle arrive aux consommateurs particulièrement ceux habitants ces quartiers délaissés et ceux de la périphérie de la ville parfois à plus de 400 DA d’autre part, on explique de sources bien au courant du sujet , ces perturbations par certains arguments et le problème de ravitaillement en carburant sur la wilaya de Tissemsilt où l’éternel problème de manque de gros camions citernes se pose avec acquitté ce qui explique cette crise. En tout les cas, les habitants et comme à chaque fois, interpellent les responsables concernés pour une urgente prise en charge concernant l’alimentation de leurs cités en gaz de ville pour finir une fois pour toute avec ce problème et leur permettre de profiter du gaz de ville à l’image des quartiers avoisinants.