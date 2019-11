SERGUINE (TIARET) : Sans eau ni gaz, des citoyens bloquent la route

Le mobile de cette grande protestation a été reflété par la dénonciation des montants de tarification de consommation d'eau que les contestataires qualifient d'abus et de dépassements, en signalant que plus de 2.000 familles de la localité de "Fraytissa" relevant du chef-lieu de commune de Serguine, font actuellement l’objet d'une pénurie d'eau et cela depuis plus de 5 jours. Notons que la grogne est montée d'un cran, après le passage des agents de l’Algérienne des eaux qui leur ont remis des factures "abusives", alors que le diktat de la soif, parait être maître des lieux et hissant le toit des revendications. Les contestataires nous ont rappelé qu'en dépit de la vague de froid qui sévit dans cette région, la répartition des bouteilles de gaz butane fait défaut et cela suite à la panne que connait le camion affecté à ce genre de commissions et ce en attente au raccordement à la canalisation de gaz qui se trouve à quelques mètres de leur localité, en notant que les citoyens s'interrogent sur les réticences de l'administration locale à satisfaire des citoyens pris en otage à de fausses promesses et aussi à un froid glacial. Les contestataires, rappelant aussi la dégradation des routes, ont fait recours aux pneus en les incendiant tout en bloquant les autres accès Ce décor des feux s’étalant sur la route a incité les usagers à rebrousser chemin et cela en dépit des appels à la sagesse de certains sages qui ont été humiliés par les jeunes en colère, ajoutent nos sources présentes sur les lieux. Signalons qu’un important dispositif de sécurité a été dépêché et malgré les promesses de certains élus présents sur les lieux, les contestataires menacent de hausser le ton et de faire recours à d'autres moyens plus pacifiques mais importants....Le climat est très électrique, confirment nos sources sur les lieux.