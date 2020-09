SERGUINE (TIARET) : Les habitants de douar Z’Bair ferment la Mairie

Nos sources ajoutent que ces habitants étaient munis de banderoles portant des écriteaux illustrant leurs revendications. Certains d'entre eux nous ont déclaré qu'ils sont privés de chemins et de pistes menant à leurs habitations et que la route les reliant au chef-lieu de la commune, est fortement dégradée, à cela s'ajoute, le calvaire du transport scolaire. Un autre père de famille, nous dira que la moitié de la population demeure non raccordée au réseau d’électricité et que l'eau n'est pas disponible, notant que celle des puits qui les approvisionne ,est salée, cela en dépit du grand potentiel hydrique que recèle la nappe de Serguine, réputée pour sa bonne qualité d’eau. Dans le même contexte, les habitants de ce douar nous ont déclaré qu'ils font recours aux fosses septiques et qu'aucun projet de réalisation de canalisations des eaux usées n'a été programmé (certains nous diront que les habitations se trouvent en zones éparses). Par ailleurs, le maire contacté par nos soins et interrogé sur l'événement nous dira en mots clairs que ces habitants ne manquent de rien et qu'ils sont auteurs de faux problèmes. La vérité est-elle ailleurs si l'on sait que cette région est une véritable zone d'ombre et qu'aucun affichage ou communiqué comportant la liste des zones d'ombre recensées à travers le territoire de la wilaya de Tiaret, n'a vu le jour, et l'intervention salutaire du wali est vivement sollicitée par les habitants de ce douar qui vit la marginalisation au sens propre du mot..