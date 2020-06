SEOR (ORAN) : Un calendrier pour le règlement des factures ‘’période COVID19’’

De sources proches de la direction de la société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) d'Oran, ont nous informe de la disponibilité des « calendriers très larges » pour les clients particuliers qui trouvent des difficultés à payer leurs factures à cause de la crise sanitaire Covid19. « Nous sommes prêts à appliquer des calendriers très larges, adaptés à chaque client, pour le paiement des factures en retard à cause de la crise sanitaire du covid19, notamment pour les particuliers qui rencontrent des difficultés financières », a indiqué le directeur commercial de la SEOR, Abdellah Medjahed. La crise sanitaire liée au covid19 n’est pas sans conséquences économiques, et des retards de paiement des factures liés à ce contexte sont envisageables pour une partie de la population, a-t-il rappelé.« Pour faciliter le mode de paiement au profit de la population, nous avons décidé d’appliquer des calendriers sur mesure, et de suspendre les coupures d’eau », a-t-il encore rassuré. Les facilitations concernent uniquement les particuliers, la SEOR n’ayant pas inclu les commerçants et les industriels, note au passage M. Medjahed. Après une fermeture de presque 3 mois, la SEOR a ouvert 19 agences commerciales sur un total de 29 qui couvrent la wilaya d’Oran. Il est ainsi désormais possible de payer ses factures et de faire des demandes pour l’application d’un échéancier, a-t-on expliqué ajoutant, qu’il est également possible de faire des recours par rapport aux factures forfaitaires appliquées au cours de la période de confinement. La SEOR a en effet opté pendant toute la période du confinement, pour une facturation forfaitaire pour éviter le contact avec les clients, et ceux qui estiment que les factures ne reflètent pas leur consommation peuvent s’approcher des agences commerciales de la société pour faire des recours.