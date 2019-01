SENATORIALES : Le FLN élu vainqueur à Tlemcen

Le Conseil constitutionnel a proclamé, ce vendredi soir, les résultats provisoires de l'élection relative au renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation pour la wilaya de Tlemcen, qui s'est déroulée ce jeudi, donnant lieu à l'élection de Bekhechi Mohammed (FLN). L'élection a enregistré 856 électeurs inscrits, 846 électeurs votants, 10 abstentions, un taux de participation de 98,83 %, 76 bulletins nuls, et 770 suffrages exprimés, indique un communiqué du Conseil constitutionnel. Conformément aux dispositions de la loi, le délai de recours contestant les résultats provisoires de l'élection est ouvert à compter de la diffusion du présent communiqué jusqu'au samedi 5 Joumada El Oula 1440 correspondant au 12 janvier 2019 à vingt (20) heures, précise la même source. Le Conseil constitutionnel rappelle que "tout candidat à cette élection a le droit de contester les résultats du scrutin par le dépôt d'un recours auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la présente proclamation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel, soit avant l'expiration du délai susvisé, à charge pour lui d'exposer dans sa requête, les moyens et les motifs au soutien de son recours et de joindre les documents justificatifs à l'appui de celui-ci, suivant les conditions et les formes requises prévues par la loi et le Règlement du Conseil", ajoute le communiqué.