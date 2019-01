SENATORIALES : Le Conseil constitutionnel annule le scrutin à Tlemcen

Le Conseil Constitutionnel a proclamé lundi soir les résultats provisoires de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, organisée samedi dernier à travers l'ensemble des wilayas du pays. La même instance constitutionnelle a décidé d'annuler le scrutin dans la wilaya de Tlemcen suite aux irrégularités enregistrées durant son déroulement et la non-transmission des procès-verbaux des deux sur les trois bureaux de vote. Dans un communiqué, le Conseil constitutionnel indique qu'après délibération conformément à la loi et rectification des erreurs matérielles, proclame les résultats provisoires de l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. "Concernant l’élection qui a eu lieu dans la wilaya de Tlemcen, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire d’un seul procès-verbal de dépouillement des voix sur les trois bureaux de vote que compte la wilaya. Les résultats du scrutin dans cette wilaya n’ont pas été consolidés dans le procès-verbal de centralisation des résultats. En conséquence, le Conseil constitutionnel décide l’annulation du scrutin dans la wilaya de Tlemcen et la réorganisation de celui-ci dans le délai légal", précise la même source.