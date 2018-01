SEMINAIRE REGIONAL DE L’EDUCATION A TISSEMSILT : La rentrée évaluée par 15 wilayas

La wilaya de Tissemsilt abrite à partir dès aujourd’hui et pour une durée de trois jours, un séminaire régional de 15 wilayas de l'ouest de l'Algérie en vue d’évaluer la rentrée scolaire ainsi que d’évaluer les moyens et les ressources de chaque wilaya notamment pour le volet financier, le système éducatif et la disponibilité des structures d’enseignement pédagogiques. Ce séminaire sera rehaussé par la présence du Secrétaire Général du Ministère de l'éducation, M. Abdelhakim Belabed, ainsi que d’autres directeurs centraux. Notons que cet événement est organisé pour la première fois dans la wilaya de Tissemsilt et pour lequel toutes les dispositions ont été prises au niveau de la grande salle de la wilaya où la Direction de l'éducation s’est attelée à engager tous les moyens humains et matériels et prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation et la réussite de ce séminaire régional. Il est attendu la participation de près d’une centaine de personnes gestionnaires et responsables du secteur de l’éducation qui seront encadrés par des responsables centraux du ministère de l’éducation nationale.