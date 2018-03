SEMAINE DE LA QUALITE : Sensibilisation contre le gaspillage

Le ministère du commerce s’implique dans la lutte contre le gaspillage, en lançant toute une semaine de sensibilisation, destinée aux consommateurs. Cette campagne, qui débutera le 12 du mois en cours, touchera à plusieurs sujets d’actualité brulante, dont la prévention des intoxications alimentaires, la diminution de la consommation du sel, du sucre et des matières grasses. Cette campagne abordera dans ses volets, la protection du consommateur et la promotion de la qualité du produit national. Deux thématiques sur lesquelles va revenir « la Semaine de la qualité » qui sera organisée le ministère du Commerce dans le cadre de son programme d’activités en matière d’information et de sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques. Elle aura lieu du 12 au 18 mars 2018.