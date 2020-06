SELON UNE ETUDE : L’eau des WC révèle le niveau de vie !

Montre-moi tes eaux usées, je te dirais qui tu es ! C’est à peu près ce que viennent de démontrer des chercheurs en Norvège. Les chercheurs peuvent même en déduire votre niveau de revenu, mais aussi si vous êtes divorcé, manager ou peu diplômé. L’eau usée, qui contient des biomarqueurs de tout ce que nous mangeons ou avalons, apporte en effet une mine d'informations quand ces données sont croisées avec le niveau de vie. Pour une étude publiée dans la revue PNAS, des chercheurs de l'université du Queensland et de l'Institut de recherche norvégien de l'eau ont prélevé quotidiennement durant une semaine des échantillons d'eau usée provenant de 22 stations d’épuration australiennes représentant 21 % de la population, puis ils ont croisé les données avec celles d'un recensement concomitant. Les chercheurs ont ainsi pu comparer la composition de l'eau avec les données socio-économiques issues du recensement, comme l'âge, le niveau d'éducation et de revenu, le taux d'emploi ou la qualité du logement. Quelque 43 biomarqueurs ont ainsi été passés au crible et les chercheurs ont découvert des corrélations parfois étonnantes, mais aussi des constatations assez logiques. Davantage de biomarqueurs de vitamine B se trouvent dans les urines des personnes aisées, ce qui atteste d'une alimentation plus diversifiée, notent les chercheurs. Les auteurs ont également constaté une forte corrélation entre la consommation de fibres et le niveau d'éducation, notamment chez les cadres, ce qui indique que ces derniers mangent davantage de fruits et légumes que les populations défavorisées. L'étude s'est aussi penchée sur les biomarqueurs signalant la consommation d'édulcorants comme le sucralose, l'acésulfame ou la saccharine, qui semblent unanimement appréciés quel que soit le niveau de vie. Par exemple les personnes qui évacuent davantage de vitamine B ont des revenus plus aisés car ils ont une alimentation très diversifiée. Les cadres consomment davantage de fibres que les autres, ce qui veut dire qu’ils mangent plus de fruits et légumes que les personnes gagnant moins. Le sucre ou les substances alternatives comme l’ucralose, l’acésulfame ou la saccharine, sont présents chez l’ensemble de la population.