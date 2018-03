SELON UN RAPPORT D’UNE COMMISSION DE L’ONU : 46.477 Algériens auraient émigré en Israël !

L’État d’Israël semblerait être la troisième destination la plus prisée des Algériens entre 1990 et 2013, a indiqué le site Observalgérie citant un rapport établi par la Commission économique et sociale des nations unies pour l’Asie de l’Ouest (UNESCWA). Selon ce dernier, un nombre total de 46.477 Algériens auraient émigré en Israël entre 1990 et 2013, et placerait l’Etat hébreu, dont l’Algérie n’entretient aucune relation diplomatique et ne le reconnait point, à la troisième destination des algériens durant cette période après la France (1.406.845) et l’Espagne (60.110). Toujours selon le rapport cité, le Canada occupe la 4ème position avec 38.088 Algériens, l’Italie se place en 5ème position avec 24.601 Algériens. Régionalement, l’Algérie reste le deuxième pays des nationalités, qui ont le plus immigré vers Israël, derrière le Maroc avec 165.963 Marocains et devant la Tunisie avec 36.000 Tunisiens. Par ailleurs, le rapport ne souligne point comment ces Algériens sont parvenus à entrer en Israël, tout en sachant que l’Algérie et le reste des pays du Maghreb n’ont pas de relation diplomatique et ne reconnaissent pas l’existence de l’Etat sioniste, s’interroge la source.