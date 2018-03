SELON UN DECRET EXECUTIF PUBLIE DANS LE JO : Ouyahia interdit le contrôle systématique des voyageurs par les Douanes

C’est une mesure qui pourrait jouer en faveur du tourisme en Algérie. Par décret exécutif signé le 13 février dernier et publié dans le Journal officiel N°10, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a fixé les modalités d’exercice du contrôle sélectif des voyageurs par l’administration des douanes. Par ce décret, les douanes algériennes passeront ainsi à un contrôl e sélectif et ciblé selon les profils des voyageurs. Contrairement à ce qui était en vigueur, ce ne seront pas tous les voyageurs qui seront soumis à un contrôle à leur entrée ou sortie, à titre d’exemple, des aéroports algériens. Selon ce décret, “les voyageurs peuvent être contrôlés lors de l’accomplissement des formalités douanières à l’entrée ou à la sortie du territoire national, sur la base de l’analyse du risque établie à partir du système d’information des douanes”. Ce c ontrôle sélectif des voyageurs doit s’effectuer de manière à assurer une “transparence et une efficacité du contrôle douanier des voyageurs ; une circulation fluide des voyageurs et de leurs moyens de transport ; une utilisation rationnelle de la ressource humaine affectée au contrôle des voyageurs.”