SELON SEDDIK CHIHEB : Le ‘’Hirak’’ s’essoufflera tôt ou tard

Le porte-parole du Rassemblement nationale et démocratique (RND), Seddik Chiheb, a minimisé l’importance du « Hirak », qui se poursuit depuis le 22 février dernier, en affirmant qu’il allait s’essouffler tôt ou tard, et que la situation politique du pays reviendra à la normale. Dans une vidéo diffusée postée sur les réseaux sociaux, Seddik Chiheb tente de rassurer les partisans du parti. « Ce mouvement populaire va durer combien ? Une semaine, un mois, deux, trois, cinq ? Il finira bien par s’essouffler, et la situation reviendra à la normale », a-t-il martelé. Pour le porte-parole du RND, « la démocratie est faite par des partis politiques et le peuple choisit en toute liberté », ajoutant que « la situation ne restera pas comme ça, notre position et notre discours sont clairs et nets ».