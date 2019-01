SELON NOUREDDINE BEDOUI : 25.000 permis de conduire biométriques à points délivrés

Vingt cinq mille (25.000) permis de conduire biométrique à points ont été délivrés à ce jour, a annoncé, à Alger, le ministre de l’Intérieur et de Collectivités locales, Noureddine Bedoui, en marge de l’inauguration du Salon international de la sécurité et de la prévention routière, au Palais des expositions Pins-maritimes. « Nous sommes à 25.000 permis de conduire électroniques à points qui ont été délivrés. Tous les primo-demandeurs de permis de conduire ont un permis de conduire à points électroniques. Nous avons un programme, un tableau de bord, un échéancier et nous avançons sereinement et calmement (…) comme nous l’avons fait pour la carte d’identité biométrique avec presque 15 millions de cartes distribuées », a déclaré M. Bedoui au micro de Nouhad Belkhadem, de la Chaine 3 de la Radio Algérienne. Lancée, en novembre 2018, dans 2 wilayas pilotes : Alger et Laghouat, l’opération de délivrance du permis de conduire biométrique à points est en cours de généralisation à l’ensemble du territoire national.